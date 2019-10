Tallinnas toimub esmakordselt rahvusvaheline naistevastase vägivallaga võitlemise konverents

21. WAVE konverents «25 aastat naiste inimõiguste kaitsmist: teetähised ja visioon tulevikuks» tähistab tööd, mida WAVE võrgustik on viimasel veerandsajandil teinud. Konverents toimub 7.-9. oktoobril Tallinnas hotellis Europa.

WAVE tegeleb organisatsioonina paljude teemadega - alates ohvritele varjupaiga ja toetuse pakkumisest kuni reproduktiivõiguste ja võrdudpoliitika eest seismiseni. Võrgustikku on 25 aasta jooksul saatnud edu, samas praeguses poliitilises olukorras on naiste õiguste kaitse ja edendamine siiski olulisem kui kunagi varem.