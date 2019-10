Tunned end ära? 7 naisetüüpi, kelle eest mehed põgenevad

Aga ole ettevaatlik – üks asi on see, kui lased end mehe juuresolekul lõdvaks ega pinguta alati 100 protsenti, kuid hoopis teine lugu on siis, kui võtad suhtes sellise rolli, mis hakkab teievahelist sidet alateadlikult õõnestama, kirjutab YourTango.

Paljud naised ei taipa, et väga kerge on suhet õõnestada, selleks ei pea sugugi kallima e-kirju lugema ega tema asju salaja minema viskama. Piisab sellest, kui leiad endas üles ühe allpool mainitud naistest ja võid kindel olla, et kallim põgeneb su eest.

Kontrollija

Nimetus juba ütleb, mida see naine naudib: suhte ja oma kallima kontrollimist. Ta arvab, et on väga hea probleemide lahendaja. Kuigi tal on mõnikord üllad eesmärgid, ei ole sellest tavaliselt kasu, kui mehele kogu aeg ette öelda, mida ta peab tegema või kuidas käituma. Meest kontrollides õõnestab naine mehe mõtteid, soove ja võib-olla ka mehe toimetulekuvõimet. See röövib mehelt aga midagi, mida mees peab väga kalliks: tema mehelikkuse.

Emalik naine

Naine, kes käitub väga emalikult, tahab mehe eest kogu aeg hoolt kanda, teda hellitada, tema muresid lahendada ja meest justkui vati sees hoida. Emalik naine võtab ka suhte emotsionaalsema poole enda kanda. See võib mehele kõlada kergendavalt, kuid tegelikult on selline teguviis väga halb. Emalik naine kurnab end, kuna ta on veendunud, et suhte toimimine sõltub ainult temast. See naine ei soovi midagi halba, tema kavatsused on alati head, ent pikapeale võib see meest lämmatada.

Kelmikas armastaja

Ta on armas ja suudab alati mehi kuidagi võluda. Ta defineerib end läbi oma seksuaalsuse, mis tähendab seda, et ta kontrollib meest seksi abil. Lõpuks ei tule sellest suhtest midagi välja, sest naine on manipuleeriv ja võib hakata mehelt teatud asju välja pressima – kui mees tahab seksi, peab ta toimima nii, nagu naine ütleb.

Abivajaja

Selle suhte ülesehitus on iseenesest lihtne: mees ja naine kohtuvad, mees päästab naise, mees ja naine elavad õnnelikult elu lõpuni. See võib kõlada romantiliselt ja mingi aja see kindlasti nii ka on, aga ükski naine ei vaja elu lõpuni teiste abi. See tähendab, et mees ei saa olla kogu aeg tema kangelaseks. Selline suhe oleks liialt väsitav ja üsna ebarealistlik.

Õrritaja

Õrritaja on paljudele meestele tuttav tegelane: ta võrgutab ja meelitab mehi ligi hetkeni, mil oleks vaja asi nö ametlikuks teha, siis tõmbub naine eemale. Õrritamine on alguses lõbus ja erutav, kuid muutub üsna kiiresti tüütuks. Liigne õrritamine loob partnerite vahele müüri, mida pole võimalik enam ületada. Mees ei ole rahuldatud, ta tunneb end üksikuna ja mõlemad tunnevad, et nad ei saa end tõeliselt avada.

Võrdsuse tagaajaja

Seda naist huvitab vaid see, et suhe oleks võrdne. Ta võib hoolikalt jälgida, kes millise arve tasub. Probleem on aga selles, et suhe pole äriettevõte, kus peaks jälgima meeste ja naiste võrdsust. Suhe peaks olema lõbus.

Printsess