Taimetark Aili Paju soovitab: tinktuur, mis aitab ennetada grippi nakatumist

Rõskel tuulisel ajal, kui on kalduvus haigestuda külmetushaigustesse või grippi, on soovitatav teha ennetav kuur purpur-siilkübara tinktuuriga. Et taim on üks paremaid immuunsüsteemi tugevdajaid, siis on soovitatud teda nii vastupanuvõime tõstmiseks külmetushaigustele kui ka raskete tõbede (reuma, kasvajad) vastu. Ka pärast põdemist aitab ravimtaime pruukimine järelnähtude kiiret taandumist.