Naine kaotas maniküüri tõttu peaaegu oma sõrmed

Medical Daily kirjutab, et Jayne Sharp tahtis vaid ilusaid küüsi. Kuid maniküürist tulles hakkasid teda kimbutama gripilaadsed sümptomid ning pöial läks paiste. Esimese asjana pöördus ta oma perearsti poole, kes ravis külmetust, kuna rohkem sümptomeid naisel esialgu ei avaldunud.

Sharp kaotas õnneks vaid osa pöidlast. Tavaliselt mõjutab lihasööjabakter suuremaid kehapindu. Sharp on lisaks ka diabeetik, mis tähendab, et ta on veelgi suuremas riskigrupis tüsistustele. Ekspertide sõnul haigestuvad diabeetikud, maksahaiged, HI-viirust kandvad inimesed ja vähihaiged tervete inimestega võrreldes lihasööjabakterisse märksa suurema tõenäosusega.