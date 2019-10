Neid 5 asja ei peaks sa väsinud peaga tegema

«Ära mine kunagi näljasena sisseoste tegema!» Seda lauset oleme nõrkemiseni kuulnud. Kuid väsinuna saiakeste toomine pole näljasest kuigi palju parem. Väsimus suurendab impulsiivsust. Nii võib väga hästi juhtuda, et sa haarad spontaanselt kõige suurema šokolaadisaiakese järele, mis sul silmade ette jääb. Isegi kui sul pole mingit nälga. Väsimus häirib ka seedimist ja kui me siis vitsutame väsimuse-snäkki, pole «armusangad» enam kaugel.

Mõnedel päevadel on lihtsalt raske iseendast võitu saada. Ei suuda end kokku võtta, et veel trenni teha. Kui sa oled tõesti väsinud, siis ei peaks end survestama. Treening nõuab kehalt palju energiat. Kui sa oled juba enne sportimist jõuetu ja kurnatud, siis on su kehal väga vähe varusid. Sul ei ole seega jooksmiseks erilist energiat ja sa jätad arvatavasti ka sporditegemise varem pooleli.

Isegi kui oled veendunud, et sa tuled kõigega ka üksi toime: sa ei pea! Lapsed on tõeline töö ja võivad meid, täiskasvanuid, kergesti upakile lükata. Kui sa tunned end mõni päev stressis ja sul on kõike liiga palju turjal, on täiesti normaalne, kui sa palud sõpra või perekonda appi. Pole mingit põhjust sellepärast häbi tunda. Lisaks on tiimitöö palju lõbusam — ja väiksed marakratid väsivad sinust veel kiiremini.