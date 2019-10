Kohtinguekspert: 3 asja, mida ei tohiks kunagi flirtides mehele öelda

Kohtinguekspert Matthew Hussey tahab naisi aidata ning räägib, millised on kolm asja, mida ei tohiks flirtivas vestluses kunagi mehele öelda.

«Oi kui nunnu!»

Sa küsid mehelt millegi kohta, mis on tema jaoks väga tähtis. Näiteks tema töö. Ja kui ta ütleb sulle, millega ta tegeleb, ütled sa: «Oi kui nunnu!» Hussey sõnul ei taha ükski mees kuulda, et asi, mis nende jaoks on tähtis, on «nunnu».

«Sa oled tantsides nii naljakas.»

Meestel üldiselt on niigi raske tantsida ja teha seda nii, et see ka lahe välja näeks. Kui sa mõnitad tema tantsuoskust, siis tapab see nii tema enesekindluse kui ka huvi sinu vastu.

«Issand, kas sa teed nalja?!»

Näiteks tuleb jutu käigus välja, et mees pole näinud filmi «Pulp Fiction». Selle asemel, et öelda: «Tõesti? Me peaksime seda mõnikord koos vaatama!» reageerid sa hoopis nii: «Issand, kas sa teed nalja? Kuidas see võimalik on? Päriselt? Kus sa elanud oled?!»

See tekitab mehes tunde, et ta on lihtsalt rumal ning side sinuga kaob.