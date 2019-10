Täna «Tõelistes kangelastes»: näitleja Piret Krumm hakkab elukutseliseks kaitseväelaseks ja tema suurim hirm saab teoks

«Üks värvikamaid töökogemusi oli, kui ma olin postiljon,» meenutab näitleja Piret Krumm ameteid, mida ta enne näitlejaks saamist veel pidanud on.

«Kõige rohkem kardan mingeid jooksmise asju. Mulle üldse ei meeldi joosta,» on Piret enne õppust pinevil. Paraku saab Pireti suurim hirm tõeks ja seda kordades suuremas mahus, kui ta eales arvata oskas.

«Kõige lähem haigla on Rakveres, aga eesmärk on ellu jääda,» on Pireti viimased sõnad tanki sisenemisel.