Ebausk või tõde: nendel kuupäevadel ei tuleks abielluda

Tulemus on ehk üllatav, kuid ilmselt peavad need abielud, mis on sõlmitud kas korduvate numbritega, nii-öelda maagilistel kuupäevadel või valentinipäeval, üksnes lühiajaliselt vastu. Lahutuste arvude statistika näitab, et paarid, kes on valinud sellised kuupäevad abiellumiseks, lahutavad lausa viis korda sagedamini kui need, kes on paari läinud mis tahes muul päeval.