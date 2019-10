3 uut teksaideed sügiseks ja talveks

Lõdvalt puusadel istuvad boyfriend'i-teksad on seks korraks ametlikult talvepuhkusele läinud ja asendatud sõbranna-teksadega. See tähendab eelkõige kõrge pihaosaga pükse, mis ei ole puusast ega reitest liiga kitsad. Sõbranna-teksad on seega optimaalne lahendus kõigile neile naistele, kelle jaoks on boyfriend'i-teksad liiga lodevad ja skinny jeans jälle liiga kitsad.