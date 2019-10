Ekspert paljastab: 4 märki, et mees on «suhtematerjal»

Kohtinguekspert Steven Hussey ütleb, et selle teada saamiseks ei piisa nimekirjast, kus kirjas omadused nagu pikk ja ilus, edukas karjäär, romantilised kohtingud, hea voodis. «Need on küll kõik head omadused, kuid need ei näita, kas tal on suhtepotentsiaal,» selgitab ta.