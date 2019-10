Sõbranna eksperiment: kas nutikell muudab elu paremaks?

Liisbeti kogemus

Võimalus nutikella katsetada tabab mind kui välk selgest taevast. Mul ei ole midagi käekellade vastu, aga siiamaani pole randmel värisev nutiseade mulle vajalik tundunud. Jah, ma tean, et kella sätteid saab personaliseerida, aga nutikella ju ainult aja näitamise pärast pole mõtet hankida. Sama hästi võiksin juba isikupärase ja elegantse käekella valida. Kui selgub, et uuel Garmini Vivoactive 3 nutikellal on lisaks ka viipemakse võimalus, olen juba pisut rohkem huvitatud. Sellegipoolest ei alusta ma katsetamist kuigi suure entusiasmiga. Pigem esitan nutikellale väljakutse stiilis «No, eks sa siis näita, mida suudad!».

Esimesed emotsioonid: kell on minimalistlik ja ilus valge. Ma ise eelistan praktilistel põhjustel küll alati musta värvi, aga no olgu. Kellarihma materjal ja muster riivab pisut silma, aga saan aru, et tegemist on funktsionaalse ja igati praktilise valikuga. Mina kui esmakordne nutikella seadistaja saan päris kiiresti kella ja telefonivahelise ühenduse loodud. Tõmban vajaliku rakenduse ja juba tulevadki esimesed Postimehe uudised otse käekella ekraanile. «Ohoo, kas see ongi tulevik?» taban end mõttelt ja saan aktiveeritud ka viipemakse võimaluse.

Kibelen juba kangesti viipemakset katsetama ja mõtlen endamisi, et õhtune üritus on selleks suurepärane võimalus. Kes see ikka viitsib peo ajal väikesest käekotist pangakaarti õngitseda. Riided õhtuks välja valitud, peab kell paraku koju jääma. See valge aksessuaar lihtsalt ei sobi mu üleni musta komplekti juurde. Midagi pole teha, proovime järgmisel päeval uuesti.

Katse number kaks. Olen linnaliinibussis ja validaatorist saab katsejänes. Valin kella ekraanilt rahakoti ikooni, sisetan enda valitud koodi ja panen kellaekraani validaatori vahetusse lähedusse. Käib piiks ja makse on sooritatud! Kellaekraanile ilmub roheline linnuke. Nii lihtne ja mugav! Swedbanki rakendus telefonis kuvab sooritatud makse nagu tavalise kaardimaksetehingu puhul.

FOTO: Erakogu

FOTO: Erakogu

FOTO: Erakogu

FOTO: Erakogu

FOTO: Erakogu

Järgnevatel päevadel jätan endast igati metsiku mulje, pannes pangakaardi asemel hoopis käekella vastu kaardimakseterminale. Midagi pole teha - inimene harjub mugavustega kiiresti. Kõikjal, kus toimib viipemakse, töötab ka nutikell. Eriti mugav on rahakotti kaasa võtmata kontorist välja lõunale minna. Käed taskus ja kell randmel. Olukord, mida ma katsetada ei jõua, aga tundub viipemaksega nutikella jaoks ideaalne, on pärast õhtust jooksuringi toidupoest läbi hüppamine. Ei mingit pangakaardi taskusse või spordipükste värvli vahele toppimist.

Mina, kes ma nädal aega tagasi ei arvanud nutikelladest suurt midagi, pean tõsist plaani sel aastal kellasooviga jõuluvana poole pöörduda. Eelistavalt musta värvi ja viipemakse võimalusega. Olen sel aastal olnud ikkagi päris hea laps.

