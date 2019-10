Nendel naisetüüpidel õnnestub leida endale rikas partner

Portaal Wday.ru on välja toonud, millised on need naised, kes jäävad rikastele meestele silma sagedamini kui teised naised. Ei tasu aga vaielda maitse üle – mõnele mehele meeldivad sportlikud ja saledad naised, teisele aga kurvikad, kel silmanurgas kaval kilk. Kolmanda jaoks on ideaaliks hoopis tagasihoidlik Turgenevi-daam. Kuid välimusest üksi ei piisa, et (ükskõik millise potentsiaalse) partneri tähelepanu hoida.

Millised on siis need naised, kes sageli rikaste meeste käekõrval altari ette kõnnivad? Wday.ru arvab, et tegemist on järgmiste inimestega.

Tundlik daam

Meestele meeldib jahtida, nad tahavad armastust võita. Naised, kes on kergesti ligipääsetavad ja isegi vulgaarsed, ei ole nende jaoks huvitavad. Jõukaid mehi ümbritseb palju naisi, jõukus ja võim on kõikide jaoks omamoodi lummav ja ligitõmbav. Kuid ei tasu arvata, et pääs südamesse eeldab üleslöömist – lühike seelik, punased huuled, kunstripsmed ja –rinnad.

«Kõik tüdrukud näevad ühesugused välja,» ütleb 45-aastane ettevõtjast Igor. «Neil on kõik sama: telefonid, juuksestiilid, figuurid, kombed. Mõnikord on see hirmutav. Mina näiteks otsin kedagi, kes erineks neist kloonitud Barbie-nukkudest. Jah, ma olen keskealine mees, aga ma tahan romantikat, ma tahan oma armastatu eest hoolt kanda, talle lilli kinkida. Aga selleks tuleb armastusele panna külge hind.»

Nii on suurem šanss silma jääda, kui pead meeles, et keelatud vili on magus. Anna mehele lootust, kuid vihja, et selleks tuleb oodata. Tea, kuidas taktitundeliselt keelduda, kuid samas kergelt flirtides. Ja peamine: pea meeles, et head asjad tulevad siis, kui neid oodata.

Bitch

Sherry Argov on bestselleri «Miks mehed abielluvad bitch’idega» autor. Ta usub, et naised peavad olema iseseisvad, tugevad ja atraktiivsed. Ühtlasi arvab ta, et mees ei armu kunagi vabatahtlikult ja neile meeldib olla vaba. Kui nad valivad bitch’i, arvavad nad, et alustavad lühikest afääri, kuid jäävad ajapikku armuvõrku. Sherry hoiatab, et bitch ei ole mitte kibestunud naine. Pigem on ta nagu virsik – armas ja magus, aga sees on kõva kivi.

Saatuslik naine

Sa ei pea olema Marilyn Monroe, kuid sa võiksid olla naine, kel on saladus. Selle saladuse lahtimuukimine pakub huvi ja on ligitõmbav. Usu enda vastupandamatusse ja kindlasti muutub ka teiste arvamus sinust. Pea meeles, et mehed ei pööra tähelepanu naistele, kes iseennast ei armasta. Ebakindlatel inimestel pole edukate inimeste eludes kohta.

Intelligentne naine

Statistika näitab, et miljonäride naised on erudeeritud, targad ja intelligentsed. Bill Gates märkas oma tulevast naist Melindat, kuna too kandis ainult madalaid jalanõusid ja Gates uskus – mida madalam king, seda targem naine. Louis Vuitton Moet Hennessy direktor Bernard Arnault valis enda kõrvale klaverivirtuoosi Helene Mercier’. Kes teab, mis anded sulle ka armuelus õnne toovad?

Issitütar

Perepsühholoog Marina Jakuba usub, et tüdruk, keda tema isa on tugevalt armastanud, kasvab suure tõenäosusega nö printsessiks. «Isa on iga tüdruku elus esimene mees,» ütleb Marina. «Suhted vastassugupoolega kujunevad suuresti selle põhjal, kuidas tema sind lapsena kohtles. Kui ta tütart imetles, siis otsib naine ka suureks saades kallimat, kes teda imetleks ning ta usubki siiralt, et on parim, sest ta kasvas üles armastavate vanemate kodus. See alateadlik enesekindlus tõmbab mehi ligi paremini kui igasugune armujook.»