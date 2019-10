Huvitav test: see, millise maski valid, näitab ära su isiksuse

Krasotka vahendab Joinfo.ua-d, kus just sarnane test on avaldatud. Proovi järele, kas see test räägib tõtt ka sinu kohta!

Kõigepealt vali siit pildilt endale sobilik mask – mask, mis sulle enim meeldib.

FOTO: joinfo.ua

Tulemused

Mask 1

Kui sa valisid selle maski, siis suudad sa oma tundeid täielikult kontrollida. Sa ei karda näidata oma haavatavust, mõistad oma sõnade jõudu ning sulle ei meeldi teisi inimesi asjata solvata. Sa oled ka väga andekas – poleks üllatav, kui sulle meeldiks joonistada või kirjutada luuletusi.

Mask 2

Naerev mask sobib inimestele, kes armastavad ja naudivad elu ning kes ei pööra tähelepanu teiste arvamusele. Nad mõistavad, et elu on liiga lühike, et asju liiga tõsiselt võtta. Huumorimeel on üks su tugevamaid külgi.

Mask 3

Sõdalasmask on inimestele, kes on tõelised võitlejad. Nad ei anna iial alla, ei tagane, enne kui eesmärk on saavutatud. Üks miinus: sellistele inimestele ei meeldi sugugi kaotada...

Mask 4

Kui sa valisid selle, siis peaksid tähelepanu pöörama tülidele, mis su elus pidevalt on. Sul õnnestub tülli minna kõigiga, ka iseendaga! Õpi olema kannatlikum ja jälgi oma emotsioone.

Mask 5

Kui sa valisid selle maski, siis on sul kindlasti juhikarisma ja –tugevus. Olenevalt situatsioonist võid sa olla karm või leebe. Inimesed usaldavad sulle oma saladusi, sa ei räägi neid edasi.

Mask 6

Selle maski valivad arenenud intuitsiooni ja empaatiaga inimesed. Viimane omadus aitab sul suhelda võrdväärselt kõigi ühiskonnaklassidega. Sa ei kasuta oma sisemist tugevust kunagi manipuleerimiseks ning oled sügavalt kindel, et pead inimesi abistama.

Mask 7

Selle maski taga on inimesed, kes on alati valmis aitama nõrgemaid. Sulle võib alati loota, sa ei keeldu kunagi abistamast kedagi, kes abi vajab. Sinu suhted teiste inimestega on imetlusväärsed.

Mask 8