Ettevaatust radikaalse tuunikala-dieediga!

Hiljemalt keto-dieedi võidukäigust alates on kuulutatud, et eelkõige on proteiinirikkad kaalulangetusmeetodid erakordselt tõhusad.

Et seda teadmist ei saa aga ka ilma igasuguse mõõdutundeta rakendada, tõendab uus, veelgi radikaalsem valgudieet, mis on eriti hinnas just kulturistide seas, kirjutab Fit For Fun.

Tuunikala-dieet, nagu nimi juba reedab, koosneb eelkõige tuunikalast, samuti mängib vesi olulist rolli.

Edukas spordis tänu tuunikalale?

Tuunikala-dieedi autor, Dave Draper, on auhinnatud kulturist, kes oma hiilgeaegadel ei treeninud üksnes koos Arnold Schwarzeneggeriga, vaid on ka tänasel päeval, 77-aastasena, nii heas vormis, otsekui plaaniks hommepäev võistlusele minna.

Kahtlemata on tegu muljetavaldava isiksusega — tema tuunikala-dieet pole aga siiski soovitatav.

Mida kujutab endast tuunikala-dieet?

Tuunikala on proteiinirikas ja sisaldab tervislikke oomega-3-rasvhappeid.

Kolm päeva järjest on menüüs eranditult tuunikala ja vesi. Tarbitav hulk arvestatakse enda soo, vanuse, kehakaalu ja pikkuse ning kehalise aktiivsuse alusel.

Ehk siis tuleks ühe kilogrammi kehakaalu kohta tarbida 1,5 grammi tuunikala valku.

Nii näiteks peaks «keskmine» naine, kes kaalub 67,5 kilogrammi, iga päev 400 grammi tuunikala sööma — ilma igasuguste lisanditeta, kirjutab Fit For Fun. Isegi mitte vürtsid ega äädikas pole lubatud.

See on isegi tuunikalasõbrale päris äärmuslik. Rääkimata sellest, et tuunikalad on ikkagi väljasuremisohus.

400 grammi tuunikala vastab 400 kalorile, mis tuleks päeva jooksul tarbida.

Tavaliselt soovitavad toitumisasjatundjad täiskasvanud naistele 1900 kalorit päevas. 1500 vähema kaloriga päevas peab kõigepealt keha toime tulema.

Lubatud on selle dieedi puhul küll rikkalikul hulgal toidulisandeid, et ennetada ühekülgsest toitumisest põhjustatud võimalikke toitainevaegusi.

Pärast kolme esimest tuunikala-dieedi päeva on ka teised toiduained lubatud, kui nad ei sisalda tärklist. Näiteks salatid, teatud köögiviljasordid, puuvili, lahjad piimatooted ja kanaliha. Sellist menüüd järgitakse niikaua, kuni ideaalkaal on saavutatud.

Toitumisteadlane Andra Schmidt leiab, et sedalaadi dieet ei ole mitte üksnes keskkonna, vaid ka oma keha suhtes ääretult vastutustundetu. Ta ütleb, et esimestel päevadel võivad süsivesikupuudusest tekkida peavalud, migreenihood, jõuetus, keskendumisraskused ja väiksem suutlikkus treenida. Lisaks nõrgestatud kehale ja vaimule tekib Andra Schmidti sõnul oht, et pideva tuunikalatarbimise käigus ei saa keha piisavalt kiudaineid, mille tagajärjeks on kõhukinnisus ja seedeprobleemid.

Mis puudutab tuunikala oomega-3-rasvhappeid, siis selle dieediga ei saa keha siiski piisavalt palju tervislikke rasvu, kuna süüakse ju tuunikala omas mahlas, ilma õlita. Tuunikala sisaldab küll palju vitamiine B12 ja B6, samuti A-, E- ja isegi D-vitamiini, kuid liiga vähe C-vitamiini. Selle tulemuseks võib olla nõrgenenud immuunsüsteem.

Andra Schmidt juhib tähelepanu ka sellele, et tuunikala sisaldab suuremas koguses elavhõbedat, mistõttu ei tuleks seda kala just ülemäära palju tarbida.