Jurist vastab: kas sellest piisab, kui rääkisin peksust sõbrannale, aga politsei poole ei pöördunud?

Probleem on sellest, et teine pool võib alati sõbranna ütlusi ebausaldusväärseteks pidada ning tuua enda poolele kümme sõpra, kes räägivad kui ühest suust, et paremat ja lahkemat inimest kui vägivallatseja ei ole maailmas olemas. Piltide puhul on võimalik, et pildil ei ole isik üheselt äratuntav ning siis saab öelda, et pilt on kellestki teisest või näiteks väita, et vigastused on tekkinud mingil muul põhjusel.