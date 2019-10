Lugejakiri: mulle on öeldud, et kõik näeb mu seljas hea välja

Mina lähtun riietuse valikust just mugavusest ja stiilist. Mulle on juba ammu öeldud, et ükskõik, mis ma ka selga ei paneks, kõik näeb hea välja. See on sellepärast nii, et ma olen tulvil enesekindlust. Isegi, kui ma ei tunne end mõnes komplektis kindlalt, teen siiski näo, et see sobib mulle ideaalselt. Enesekindlus on asi number üks.