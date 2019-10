Ilutrikid, kuidas päikesest kurnatud nahk sügisel taas särama panna

Päikeseküllane suvepuhkus ei õnnista üksnes kena ja jumeka naha ning kaunite tedretäppidega. Suvepäikesest põhjustatud tugevam melaniinitoodang on ühtlasi muutnud naha ülemise kihi veidi paksemaks ja seega pole sugugi imekspandav, kui nahale on lisandunud ka mõned pigmendilaigud.

Kuumus on teinud oma tööd visalt, aga kindlalt naha kuivuse suunas ja seepärast tervitavad näol pahatihti ka uued kortsud, mis oleks sinna justkui iseenesest siginenud.

Õnneks on käes sügis ja see aastaaeg on nagu loodud enesega tegelemiseks, sealhulgas oma naha hellitamiseks ja turgutamiseks.