Galerii: Hiina 70. sünnipäeva tähistati gurmeeroogadega

Hiina kohalikest peokommetest ja -toitudest rääkis Aasia uuringute ekspert ja TLÜ Konfutsiuse instituudi direktor Jekaterina Koort. Aasiapärase restorani menüü parimaid palasid tutvustas peakokk Mihkel Võsotski, kelle sõnul on Dim Sum Food Club esimene omalaadne restoran kogu Baltikumis.

«Kahtlemata on selle restorani pärliks dim sum'id, mis erinevalt tavalistest pelmeenidest on igaüks justkui omaette gurmeeroog, sest nende sees on lihtsalt nii kvaliteetne tooraine,» selgitas ta. Täidiste tegemisel kasutatakse näiteks koorikloomi, parti, hanemaksa ja trühvleid.