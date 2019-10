Retsept: ilma süsivesikuteta kuldne kõrvitsasupp

Kõrvits on tõeline imetaim, mis sisaldab küll rohkesti mineraalaineid ning A- ja C-vitamiini, kuid vähe kaloreid. 100 grammi keedetud kõrvitsat sisaldab — vastavalt sordile — vaid 25 kuni 45 kilokalorit.

Tänu suurele kiudainesisaldusele hoiab kõrvits kõhu kaua täis ja vähendab näljasööstude riski. Ka veresuhkru tase on tänu kõrvitsa viljalihale ohjes, kirjutab Freundin. Niisiis on piisavalt põhjuseid, et panna patta üks kena kõrvits.