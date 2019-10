Aita üht hädas Eesti ema: kas sul seisab kuskil see eriline mänguasi?

Ma kinkisin talle selle siis, kui ta sai viieaastaseks ja see oli ta lemmik,» jutustab ema, kes on pantrit otsinud mitu nädalat kõikidest mõeldavatest ja mõeldamatutest poodidest ja taaskasutuskauplustest. Aga mida pole, seda pole!

Nii loodabki ta, et ehk on kellelgi Sõbranna.ee lugejatest kodus kuhugi kapinurka see 20aastane Roosa Panter seisma jäänud ja on nõus talle selle maha müüma, et saaks oma tütart erilise kingitusega veerandsajajuubelil üllatada.