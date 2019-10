Aleksandr Popov. Garantiiaeg, mis päästaks tulevased politseinik Elmarid lõputöö hindehäbist

Tellijale

Iseenesest ei ole sellises teemapüstituses midagi imelikku. Teenuse pakkumise sidumine tagatisega – olgu ta materiaalne või mitte – on ajalooliselt välja kujunenud ühiskondlik tava, mis leidnud tee ka valgustusajastu üle elanud riikide õigussüsteemi. Esmapilgul tundub ehk pisut kohtlane, et juuksepuudulikkuse kütkeis vaevlev lontkõrv julgeb võrrelda midagi nii sakraalset nagu seda on kõrgharidus teenusepakkumisega. Aga andke aega soengut sättida – las ma selgitan. Äkki leidub mu ettepanekus ka iva.