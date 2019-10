Ebausk ja etikett: kuhu panna käekott, et mitte olla mats ja tõmmata ligi rahaõnne?

Igal ajastul on aga sumadan olnud objekt, mis viitab jõukusele ja heale järjele, seega on käekotti alati austatud. Nii ei tohiks seda põrandale visata, kuna usutakse, et positiivne energia pääseb nii minema, finantsolukord halveneb ja majja tulevad tülid, kirjutab Krasotka.

Ka ei soovitata panna kotti toas olles lauale. Juba iidsetest aegadest usuti, et söögilaud on majapidamise kese, jõukuse sümbol. Usuti, et kui lauale visata raha- või käekott, siis toob see majja konfliktid, haiguse või mured perekonnas. Ning kuna söögilaua eesmärk on sellelt süüa, on lihtsalt ebahügieeniline sinna aksessuaare toetada. Kodus on kõige parem koht kotti hoida kapis.