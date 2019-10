«Pilvede all» tänases osas on Siiri kõigeks valmis, et ainult see mees kinni püüda

Teadmine, et kusagil on «saadaval» üks vaba mees, on vallalise Siiri nii pöördesse ajanud, et ta ei kavatsegi peatuda enne, kui eesmärk saavutatud ehk Andresega tutvutud. Kuigi Kertu püüab kolleegile selgeks teha, et tema käitumine sarnaneb ahistamisega, ei kavatsegi Siiri ootama jääda, millal õnn ise sülle kukub. «Kuidas saab väärt mees teada, et ma üldse olemas olen, kui ma ise endast märku ei anna?» küsib ta justkui oma käitumist õigustades. Tõepoolest, kuidas?