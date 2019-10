Jurist Anu Baum: sa ei ole loll, sa ei ole süüdi, sa ei ole ainus...

Lähisuhtevägivallast on viimasel ajal palju räägitud. Teema on aktuaalne – ilmselt on tegemist teemaga, mis on sama vana kui inimkond. Hoolimata rassist, rahvusest, usutunnistusest ja ühiskonna arengust ja heaolust on lähisuhtevägivald eksisteerinud ning eksisteerib kahjuks ilmselt ka edaspidi. Samas ei tähenda see seda, et selle vastu ei peaks võitlema/sellega ei peaks tegelema – mitte keegi ei ühiskonna ega üksikisiku tasandil ei pea vägivallaga leppima, see ei ole paratamatu.

Ühiskonnas on endiselt domineerivaks müüdid, et küllap oli naine selle ära teeninud, olles mehele halb naine või siis et naine ise provotseeris oma käitumise ja näägutamisega meest vägivallatsema. Samuti on ühiskondlik arvamus üldiselt ohvrit süüdistav – miks ta laseb endaga niimoodi teha ning miks ta ära ei lähe. Lihtne öelda, kuid sugugi mitte nii kerge teostada. Kuigi lähisuhtevägivalla ohvriks ei ole ainult naine, kes suhtes on tihti füüsiliselt ja majanduslikult nõrgem pool, ei saa eitada fakti, et enamikel juhtudel on kannatajaks pooleks siiski naine ja ka lapsed. Olukordi, kus lähisuhtevägivalla ohvriks on meesterahvas, tuleb ette harvem.

Vaadates ühiskonnas levivaid seisukohti, on väga visalt taandumas suhtumine, kus lähisuhtevägivalla ohvrit süüdistatakse selles, et ta on vägivaldses suhtes – miks ta midagi ei tee sellise suhte lõpetamiseks. Ja kuna ta ei ole sellisest suhtest väljunud, siis tähendab, et talle meeldib või on lihtsalt rumal, kuna laseb enda kallal vägivallatseda muude hüvede nimel, nagu näiteks materiaalne heaolu.

Üldiselt inimesed ei tutvusta ennast: «Tere, hakkame koos elama. Ma olen tore inimene, aga soovin sind kaks-kolm korda nädalas peksta ning ülejäänud päevadel lihtsalt sinu enesehinnanguga manipuleerida.»

Inimesed, kes ei ole ise olnud vägivaldses suhtes, ei suuda enamasti näha seda olukorda läbi ohvri silmade. Tihti on nii ohvri kui ka vägivallatseja lapsepõlv möödunud keskkonnas, kus vägivalda peeti normaalseks. Me tuleme oma lapsepõlvest ning võtame oma lapsepõlvest pärit suhte- ja peremustrid kaasa oma täiskasvanu ellu. Seega – olles pärit perekonnast, kus esines vägivalda, peetakse sellist suhet pigem normaalsuseks kui vastupidi ning selle ringi katkestamine ei ole kerge.