«See on silmakirjalik, aga tihti tunnen tööl olles, et ma ei taha siin olla, sest me lihtsalt toodame asju juurde,» tunnistab mulle pisut mõtlikult Maarika, kes töötab maailmakuulsa spordibrändi juures jalatsidisainerina. Asi pole selles, nagu ei meeldiks Maarikale ta töö või poleks ta tänulik - vastupidi! Kunagi ei osanud ta isegi unistada, et ühel päeval Adidases töötada võiks. Lihtsalt jätkusuutlikud valikud on täna rohkem päevakorras kui eales varem.

Tellijale

Uute inimestega tutvudes ja tööst rääkides, on inimesed enamasti Maarika töökohta üle üllatunud, sest ta on nii noor. «Pooltuttavad arvavad, et see pole päris töö,» naljatleb Maarika, vihjates tõsiasjale, et valdkonna välistel inimestel on väga keeruline mõista, mida disaineritöö endast kujutab.