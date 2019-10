5 märki, et su suhtel on tulevikupotentsiaali

Tutvumisfaasis valitseb sageli täielik tunnete virrvarr: ideaaljuhul tunned end teisega koos turvaliselt ja tahaksid võimalikult palju teineteisega koos olla. Sekka hiilib siiski ka kahtlus, kas valitu ikka on õige ja kas sellel suhtel on tulevikku. Need viis asja aitavad sotti saada.

Su partner ei jaga sulle hinnanguid

Ülimalt tähtis on, et tunneksid end partneri juuresolekul vabalt. Muidugi hakkavad osa paare kiiremini üksteist usaldama kui teised. Varem või hiljem peaksid aga jõudma niikaugele, et näitaksid end oma partnerile sellisena, nagu sa tegelikult oled ega teeskleks kedagi muud. Kas seksiäpardused või piinlikud lood minevikust — kui saad olla sina ise, ilma et teine sulle hinnanguid annaks, pilkaks või üldse pööraks sinu vastu, siis võib teie suhe igavesti püsida.

Te naudite ühist ajaveetmist

Partnerluses on tähtis, et mõlemal oleks elu ka väljaspool suhet, oma sõprade, projektide ja hobidega. Samas peaks mõlema poole puhul esiplaanil olema ikkagi partner. Kui suhe liigub õiges suunas, proovivad mõlemad partnerid vaatamata pungil kalendrile ja kohustustele leida üksteise jaoks vaba aega ja rõõmustavad koosveedetud aja üle.

Te räägite tulevikust

Kohtingutel käijad elavad tavaliselt siin ja praegu ning naudivad igat hetke koos väljavalituga. Sellised teemad nagu pulmad ja lapsed ei tule suhte nii varases faasis veel tavaliselt päevakorda. Aga kui mõlemad (!) tabavad end unistamast ühisest tulevikust ja räägivad sageli, kuidas nad järgmised aastad tahavad sisustada, siis on sellel suhtel suurt potentsiaali.

Suhtlemine on tasakaalus

Paljud suhteprobleemid tekivad puudulikust kommunikatsioonist või siis, kui üks partner tunneb, et teda ei kuulata. Seepärast on seda tähtsam, et mõlemad partnerid räägiksid algusest peale ja ausalt teineteisega — ka ebameeldivaest asjadest. Kui sul on tunne, et ainult sina avad ennast, aga partner on pigem pealiskaudne, siis võib see pikapeale suhte kurnavaks muuta.

Te lahendate probleeme kiiresti