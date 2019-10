Maaülikooli õppejõud: tarbija võib Eestis kasvatatud kanaliha kvaliteedis kindel olla

Kanaliha populaarsus kasvab nii Eestis kui ka mujal maailmas kõige kiiremini. Samal ajal on väga palju diskuteeritud selle üle, mis tingimustes ja kuidas linde kasvatatakse ja ravitakse. Mis reeglid kehtivad Euroopa Liidus lindude ravimiseks?

Linnud, kellelt saadakse toiduaineid inimeste tarbeks, kuuluvad toiduloomade ehk põllumajandusloomade hulka. Kõigile neile loomadele ja lindudele kehtivad ravimise suhtes sarnased nõuded. Kui loom või lind haigestub, tuleb teda ravida parimal võimalikul viisil, ravita jätmine on vastuolus loomade heaolu reeglitega. Teisest küljest, kui loomade ja lindude pidamine ja söötmine on heal tasemel, on haigestumisi harva ning ravimeid tuleb vähem kasutada.

Tänapäeval püüavad kõik loomapidajad viia oma söötmis- ja pidamistingimused parimale võimalikule tasemele. Esiteks tagab see suurema toodangu ning teiseks on ravikulud palju väiksemad. Enamike ravimite manustamise järel kehtivad loomsete toiduainete inimtoiduks kasutamisele keeluajad. Pärast ravi rakenduv keeluaeg on aeg alates ravimi viimasest manustamist kuni selle hetkeni, mil seda toiduainet võib süüa. See on iga ravimi puhul erinev ning sõltub sellest, kui kiiresti ravimijäägid loomaorganismist eemalduvad. Keeluaeg peab tagama, et selle aja lõppedes ei sisalda loomsed toiduained ravimijääke üle lubatud piirnormi.

Loomade ravi, keeluaegadest kinnipidamist ning loomsete toiduainete ravimijääkide võimalikku sisaldust kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet. Loomakasvatajad on vägagi teadlikud sellest, kui oluline on toota puhast toitu. Võimalus, et Eestis toodetud loomne toit sisaldaks ohtlikus koguses ravimijääke, on minimaalne.

Kuidas saavad inimesed olla kindlad, et nende poolt ostetud kanaliha ei sisalda kasvuhormoone, antibiootikume ega steroide?

Eestis kasvatatud kanaliha puhul saab olla kindel, et kanaliha ei sisalda mingeid hormoone ning antibiootikumijääkide sisaldus on lubatud piirides. Euroopa Liidus ei ole lubatud hormoonide (ei kasvuhormooni ega steroidide) kasutamine loomade ja lindude toodangu tõstmiseks ja juurdekasvu parandamiseks. Neid aineid ei ole lubatud sellel eesmärgil Eestisse tuua ja siin müüa. Antibiootikumijääkide sisaldust loomsetes toiduainetes kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet vastavalt oma seireplaanile.

Kuidas ma saan tarbijana olla kindel, et minu ostetud kanaliha ei ole kasvatatud nigelates elutingimustes?