10 märki, mis näitavad, et oled elus õigel teel - isegi, kui tunned end ebakindlalt

1. Sa kahtled endas pidevalt. Selle asemel, et valida mugav otsetee, usaldasid sa oma vaistu ning läksid keerulist ja kurvilist teed mööda. See on hea märk, sest sa oled aru saanud, et kõik imeline juhtub väljaspool mugavustsooni.

2. Sa tunned hirmu rohkem kui mugavust. Tunned sageli ärevust, sest paned ennast uutesse olukordadesse. Kuigi see tekitab palju ebamugavust, siis mugavustsoonist väljaspool tegutsemine on parim, mida enda jaoks teha saad. See aitab sul kaugele jõuda ja avastada radu, millele poleks muidu kunagi sattunud.

3. Sa avastad, et mõtled tulevikule rohkem kui minevikule. Vahetevahel satud ikka vanu pilte vaatama ja toredad mälestused tulevad meelde, kuid suurema osa ajast oled eesootava pärast nii põnevil, et ei leia mahti minevikule mõelda.

4. Vaatamata ärevusele ja ebakindlusele, tunned ka rahulolu. Hoolimata stressist ja tulevikuplaanide hägususest, oled ka ootamatult rahulolev, sest liigud õiges suunas ja oled oma elu pärast elevil.

5. Mõned su sõprussuhted jäävad minevikku. Kui sul on sõprussuhteid, mis kestavad kogu su elu, siis on ka teisi, mis jäävad minevikku. Ei mingeid tülisid ega probleeme, te lihtsalt kasvate lahku, sest te ei ole enam samad inimesed.

6. Suur osa hirmust, mida koged, on segatud põnevusega. Kuigi tunned ennast suure osa ajast ärevalt ja hirmul, on see peaaegu alati seotud ka vähemalt väikese koguse põnevusega, mis kaasneb uute ettevõtmistega.

7. Sa oled füüsiliselt väsinud, aga vaimselt rahul. Sa ärkad vara, lähed hilja magama, proovid uusi asju, kohtud uute inimestega, pühendad ennast erinevatele kohustustele. Isegi kui emotsioonid on ülevoolavad ja väsitavad, tunned ka sügavat rahulolu kõigest, mida koged.

8. Sa küsid palju küsimusi. Mis näitab, et sa ei tea kõike, aga oled alati valmis õppima ja arenema.

9. Su unenäod on sageli väga värvikad ja intensiivsed. Su ajul on magamise ajal palju tööd teha, sest su elus toimub nii palju muutusi, mis on nii head kui halvad. Ja pea meeles, et see on alati parem kui paigalseis.