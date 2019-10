4 lihtsat söömisharjumust, mis teevad su maksale rohkem kasu kui ükski «detox»

Maksa tervise huvides on kasulik teatud toiduaineid vältida. «Maksal on kehas mitmeid ülesandeid ja üheks neist on kehast mürkide välja viimine,» ütleb dr Erica Matluck väljaandele Well+Good. See toimub kahes faasis – esimeses kasutakse ensüüme, mis muudavad rasvlahustuvad ained, mis võivad olla mügised (nt hormoonid, ravimid, pestitsiidid) vesilahustuvateks. Teises faasis seotakse kaitsvad ained toksiinide külge. «Mõlemad faasid aitavad toksilisel ainel muunduda, nii et selle saab turvaliselt kehast välja viia.»