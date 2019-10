Uskumatu! Eriskummalised asjad, mis on seksi ajal sattunud sinna, kuhu ei peaks

Arstid ja medõed jagasid Redditi keskkonnas lugusid kõige piinlikematest seksiga seotud vigastustest, millega inimesed on haiglasse pöördunud. Tuli välja, et ootamatult palju otsitakse seksmänguasjadele asendusvahendeid köögist ja keldrist. Tuletame meelde, et seda ei tohiks mitte mingil juhul teha! Meditsiinitöötajad meenutavad:

Cosmopolitan kirjutab, et Briti eskortagentuuri Xstacy.co.uk poolt läbi viidud uuringust selgus, et need on top 10 eset, mis on sundinud inimesi seksi ajal arsti poole pöörduma: