Keskaegsed ajaloolased märgivad, et kõrgest soost pruuti võeti Saksamaa linnades vastu väga suurejooneliselt. Mõned autorid kirjutasid, et Sofia olnud ilus ja täidlane daam, kaunite silmade ning erakordselt valge nahaga, kes kandis hästi uhkeid rõivaid. Teised kirjutasid aga, et niisugust rasvarulli olla harva näha.