Kui su kaaslane saadab sõnumeid nii, tunneb ta end sinuga mugavalt

1. Ta ei hoia end oma lemmikute emotikonidega tagasi

Kui hakatakse suhtlema uue inimesega, on sõnumite saatmine üks viisidest, kuidas endast hea mulje jätta. Sellepärast valitakse ka emotikone alguses väga hoolikalt ja pööratakse neile rohkem tähelepanu, kui ehk peaks. Kui avastad, et mees kasutab ikka ja jälle oma kolme lemmikut emotikoni, on see märk, et ta ei püüa enam asjatult muljet avaldada, vaid on endas kindel ja tunneb end sinuga mugavalt, et olla tema ise.

2. Hakkavad ilmnema trükivead

Suhte alguses oleme kõik väga hoolikad ja kontrollime, et meie sõnumites tobedaid kirja- või trükivigu ei esineks. Piinlik ju?! Kui aeg-ajalt sisse lipsavad trükivead ei tundu enam nii olulised, näitab see, et tunnete end üksteise seltsis mugavalt ja ei hooli väikestest asjadest.

3. Ta jagab sinuga suvalisi hetki päevast

Kas see pole mitte tore, kui su kaaslane tahab sinuga väikesi hetki oma päevast jagada? See on kindel märk, et ta tunneb end sinuga hästi ja oled tema jaoks lähedane inimene. Nii et kui kutt kirjutab sulle suvalisel hetkel asjast, mis talle just meenus, aga millest te varem rääkinud pole, oled sa suure tõenäosusega esimene inimene, kellele ta asju räägib.

4. Teil on oma sõnumite saatmise rituaal