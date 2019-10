Nii on sul sügisel asjad korras nagu Norras

Alati kui tehakse õnnest juttu, räägitakse taanlastest. Sealjuures on norrakad statistika järgi vähemasti sama õnnelikud. Mis neid siis nii õnnelikuks teeb? Eks ikka eluviis, oskus elu nautida. Seda õdusat sisemist tunnet, mis Taanis kannab nime hygge, ja millest enamik on ilmselt vahepealsetel aastatel kuulnud, tähistatakse Norras sõnaga koselig, kirjutab Barbara.

«Sinu saiakestes on häbematult vähe kaneeli!» — ei saa sellisel puhul Karlssonit meenutamata jätta. Meie kaneelirullid on vaimustavad, Norra kaneelisaiakesed — kanelknuter — veelgi vaimustavamad. Kardemoni- ja kaneelisegused põimitud lipsud koos kange kuuma kohviga (norrakate vana komme!) teevad kahtlemata õnnelikuks, eriti kui oled samal ajal teki sees diivanil keras. Kehtib muidugi ka teiste maiustuste puhul.

Lugemine ei tee üksnes targemaks, vaid ka õnnelikumaks. Lisaks muudab see olemise sooja teki all (ja kaneelisaiaga) üliõdusaks. Vaata ka punkti 5.

See toimib eriti hästi väikeste lampide või ka küünaldega või veelgi parem mõlemaga koos. Kui õues on hall ja rõske, olgu sees hele ja ilus. Küünlad, kamin ja õrn valgus teevad iga kodu õdusamaks.

Ühtekuuluvus kirjutatakse Norras suure tähega. See on ka üks põhjuseid, miks kõik seal nii õnnelikud on. Kindel on, et kui oled üksi, oled vähem koos — ega saa nii hästi teki all üksteise kaisus olla. Seepärast ole parem sõprade või perega. 1. punkti tekk ei peaks seega mitte ainult paks ja raske, vaid ka suur olema. Või olgu tekke mitu.