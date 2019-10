Alanud pudrukuu paneb lapsed kokkama

Veski Mati viib sel sügisel juba neljandat aastat Eesti koolides läbi pudruprogrammi, et tõsta meie laste teadlikkust tervislikust teraviljatoidust, tutvustada tasakaalustatud toitumisvalikuid ja innustada lapsi hommikuputru sööma. Programmi ajal saavad klassid koos õpetajaga katsetada erinevaid teraviljatoidu retsepte, eelistatult putrusid, ja leiutada enda oma.

Uuringute kohaselt tarbib keskmine eestimaalane umbes 73 kg teraviljatooteid aastas, mida on poole vähem, kui rahvusvahelised tervishoiuorganisatsioonid soovitavad. «Soovime innustada kõiki eestlasi, aga eelkõige lapsi sööma hommikuputru. Pudrusöömine võiks saada paljudes peredes ja koolides heaks harjumuseks, et anda kogu päevale mõnusa stardi ja varustada keha kasulike toitainetega,» rääkis Pudruprogrammi korraldaja, Veski Mati kaubamärgi all tuntud Balti Veski AS-i juhatuse esimees Lauri Politanov.