Kas magad vasakul või paremal küljel? Üks külg on parem kui teine!

Unekestus on oluline, et me oleksime järgmine päev vormis ja väljapuhanud, kuid meie öine taastumine sõltub ka sellest, kuidas me pikali oleme, sest vales asendis magamine võib kinkida väga torssis hommiku.

Kui sa eelistad külje peal magada, siis näitavad uuringud, et vasakul poolel magamine on kosutavaks uneks parem, kirjutab Freundin. End sellele küljele kerates on kergem seedida ja see on parem ka seljale ning südamele.

Viis eelist, miks magada vasakul küljel

1. See toetab lümfisüsteemi

Ajurveda teadmiste kohaselt peetakse vasakut kehapoolt lümfisüsteemi puhul dominantsemaks. Nii kergendab vasakul küljel magamine kehal kahjulike ja mürkainete kehast väljasaamist.

2. See soodustab seedimist

Kui asi puudutab seedimist, tuleb anatoomia mängu. Kui sa keerad end vasakule küljele, siis kergendab see maos toidul jämesoolest allapoole liikuda. Niimoodi lebades saavad olla nii magu kui ka kõhunääre oma loomulikus asendis olla. Soodustatakse ensüümide toodangut.

3. See kaitseb südant

Juba ammusest ajast soovitatakse rasedatel magada vasakul küljel, et soodustada südame verevarustust. Aga ka siis, kui sa ei oota last, võid sedasi oma südant toetada.

4. See aitab rasedaid

Kui loode ema kehas on kasvanud teatud suurusesse, siis hakkab ta jõuliselt elunditele suruma. Maks ja neerud saavad puhata, kui sa keerad end vasakule küljele. Nii on ka emaka verevarustus parem.

5. See vähendab kõrvetisi