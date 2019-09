10 naist avaldavad üllatava seksinõu, mida nad ütleksid noorele iseendale

Suure tõenäosusega on vastuseks «jah». Seda silmas pidades uuris Cosmopolitan kümnelt naiselt, millist seksinõu nad enda nooremale versioonile annaksid.

1. «Rahulda end oma partneri nähes»

«Asja enda kätte võtmine (peaaegu sõna otseses mõttes) kindlustab, et saad, mida tahad. Lisaks mõjub see ka erutavalt su partnerile ja aitab mõista, mis sulle voodis meeldib.» - Marion, 27

2. «Seksi rohkem kui ühe inimesega»

«Ma olen koos olnud ainult ühe inimesega - oma abikaasaga ja nüüd avastan ennast fantaseerimast teistest meestest, keda tean või regulaarselt näen. Ma olen oma mehega sellest rääkinud. Mul ei ole ühtegi teist partnerit, kellega oma meest võrrelda. Ma soovin, et mul oleks võimalus avastada ja teiste meestega koos olla. Aastaid arvasin, et olen hea tüdruk ja ootan seda õiget. Nüüd aga tunnen, et olen loom, kes ootab vabaks laskmist.» - Vanessa, 30

3. «Lõpeta endalt küsimine, mis talle meeldiks»

«Ma ei oska kokku lugeda kordi, mil sättisin ennast kohtingule minekuks ja muretsesin, mis uuele kaaslasele meeldib. See mõte oli mul kuklas nii kingi valides kui ka voodile mõeldes. See oli mu probleemide algus ja ma soovin, et oleksin iseenda rahulolu prioriteediks seadnud.» - Emily, 30

4. «Porno ei ole käsiraamat päriselu seksi jaoks»

«Ära mõtle, et sa pead tegema kõike, mida pornofilmides tehakse, et kutile voodis hea mulje jätta. Leia enda viis. Jäta osa ekstreemsustest proffide hooleks. Nad saavad selle eest palka, sina mitte.» - Krysta, 30

5. «Ära tunne ennast halvasti, kui saad orgasmi vaid vibraatori abiga»

«Inimesed võivad karta vibraatori kasutamist, mõeldes, et see tekitab partneris ebakindlust, aga minu kogemus näitab, et see võtab ka teisel pinged maha ja laseb teil mõlemal hästi aega veeta.» - Morgan, 26

6. «Näpista seksi ajal oma nibusid, et orgasmini jõuda»

«On absoluutselt aega väärt, et võtad end enne masturbeerimist täiesti alasti, sest sedalaadi isiklik seksuaalne kogemus on mulle kõige rohkem õpetanud, mida ootan seksilt teise inimesega.» - Grace, 22

7. «Libesti on kõigi jaoks»

«Arvasin väga kaua aega, et libesti ei ole mulle, kuigi tegelikult on see mõeldud kõigile ja muudab kõik palju paremaks. Samuti on see seksikas, kui oled erakordselt täpne seletustes, mis viib su orgasmini. Minu jaoks ei piisa ainult penetratsioonist ja ma olen seda alati teadnud, aga pole julgenud öelda. Teine asi, millest ma aru ei saanud, oli küsimus, et mida oma kätega suhuvõtmise ajal teha. Vastus on sõna otseses mõttes peenisest kinni hoida.» - Shelby, 25

8. «See on okei, kui sa pead orgasmini jõudmiseks silmad sulgema ja paigal olema»

«Mul peavad kindlasti silmad kinni olema, pean rahulikult paigal olema ja mitte seksikaid nägusid või häälitsusi tegema, et orgasmini jõuda. See võttis ligikaudu 10 aastat aega, et aru saada, et kui ma tõesti tahan seksi nautida, pean keskenduma enda tunnetele ja mitte sellele, kuidas ma parneri jaoks paistan või kõlan.» - Brooke, 25

9. «Saa üle hirmust piinlikkuse ees ja osta endale varakult korralik vibraator»

«Mul ei olnud nooremana piisavalt enesekindlust, et endale vibraator hankida. Ma olin sõpradega seksipoodides käinud, kuid tundsin alati piinlikkust küsida. Ma olin ka liiga hirmul, et internetist tellida. Vibraatorid oleksid olnud minu jaoks rahuldustpakkuvamad kui enamik mehi, kellega olin.» - Dani, 23

10. «Ära muretse sellepärast, milline sa seksi ajal välja näed»