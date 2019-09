Sõbranna reportaaž. Legendaarne kirjanik Elizabeth Gilbert jagab saladusi, mida peab teadma iga naine

Tellijale

Selle aasta juunis ilmus Gilberti järjekordne romaan pealkirjaga «City of Girls», kus on taaskord peategelasteks võimsad, võitmatud ning julged naised. Naised, kes ei karda oma seksuaalsust ega lõbujanu, naised, kes toetavad omasuguseid ning naised, kes ei allu ühiskonna seatud reeglitele.

Oma kireva eluga on Elizabeth Gilbert palju õppinud ja kogenud ning oma elukogemusest tuli ta rääkima septembri lõpus Hollandi linna Utrechti. Teemaks «Finding Your Own Path» ehk siis kuidas leida see OMA TEE.