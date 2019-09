Kas kehva suudlejat on võimalik õpetada?

Suudlemine on äärmiselt oluline ja kõik me tahame kogeda häid suudlusi. TheEverygirl jagab soovitusi, mida ette võtta kehva suudlejaga:

1. Harjuta. Suudlemine ei ole midagi, mida on võimalik õppida ilma seda tegemata. Kui su kaaslane ei ole suudlemises kuigi hea, on öelda ainult üht: harjutage, harjutage ja harjutage.

2. Juhi teda. Haara oma partneri kätest ja suuna ta käed sinna, kuhu soovid. Pole vahet, kas sulle meeldib, kui kaaslane hoiab suudeldes käsi su alaseljal või näol, nüüd on tal tegemist kätele keskendumisega ja see võtab omakorda suudlemiselt pinge maha. Võib-olla muutub teie suudlemine heaks just lõdvestudes?