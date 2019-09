Oluline sõnum: kui sa ei ole Elon Musk, lõpeta töötamine pärast kella kuut õhtul

On väga raske töölt lahkuda, kui töötad kodust. Kui sul hommikul uni ära läheb, on lihtne tööga alustada. Oled kella 10 ajal õhtul veel arvutis? Siis võid ju sama hästi ka natukene tööd teha. Kui sinu probleem ei ole kodukontor, saad alati ka nii-öelda päris kontorist tööd koju tuua. Just sellepärast peaksid endale piirid seadma.

Võid endaga näiteks kokku leppida, et pärast kella 18 õhtul ei saada sa enam meile. Kahjuks pole see aga alati võimalik ja seda eriti vabakutseliste puhul. Hea lahendus on proovida piirata oma arvutis olemise aega. Luba endale näiteks 15-minutilist postkasti kontrollimist pärast õhtust trenni või einet, et süda rahul oleks. Muul ajal ära arvutit pärast tööpäeva lõppu enam tööasjade tarbeks kasuta.