Arstid hoiatavad nende kuumade huulte eest

Veidratel ilutrendidel pole otsa ega äärt. Enamik neist on saanud inspiratsiooni taolistest sotsiaalmeedia eeskujudest nagu Kylie Jenner, kirjutab Wunderweib. Sama lugu on ka uusima huuletrendiga: Bratz-Lips.

Bratz-huuled: mida nad endast kujutavad?

Rangelt võttes on Bratz-huuled üksnes ülitäidlaste huulteideaali tipp — siin on fookus ülahuulel. Viimane liimitakse ripsmeliimiga Amori kaarele ehk ülahuule keskosa vaole, filtrumile. Tulemus on nii-öelda Duckface-Deluxe ehk ülahuul mõjub umbes kaks korda suuremana, kui see tegelikult on. On neidki, kes kasutavad ripsmeliimi ka alahuulel.

Trend näib olevat eriti hinnas teismeliste ja väga noorte seas. See sai alguse sotsiaalmeediaplatvormist TikTok, kuid vahepeal leiab õppevideoid ka Twitteris ja YouTube'is, millega üritatakse mitteoperatiivseid meetmeid huulte suurendamiseks laiale publikule lähemalt tutvustada.

«Bratz»-filmi nukud FOTO: / AP

Arstid hoiatavad trendi eest: mitte mingil juhul järele teha!

Kas see trend on küsitava väärtusega? Igal juhul — aga kas sellega saab end ka kahjustada? On ju ripsmeliim tehtud väga tundlikule nahale, mis siis nii väga juhtuda saab ...