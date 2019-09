Mida teha, kui laps ei taha sõna kuulata?

Loodetavasti on see oskus, mida tahame õpetada ka oma lastele. Seega ei olegi vaja mõelda, et laps peab alati kuulama täiskasvanu sõna. Uuringud näitavad, et lastel, keda on kasvatatud tingimusteta sõnakuulelikuks, on raske enda eest seista ning nad on seetõttu kaaslaste poolt rohkem mõjutatavad. Neist saavad tõenäoliselt ka sõnakuulelikud täiskasvanud, kellel on raske öelda «ei».