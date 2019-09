5 asja, mida ei tuleks armastusega segamini ajada

Juba arvatakse, et sa oled kellessegi armunud, aga sa ise pole veel sugugi kindel, kas sul üldse on mingeid romantilisi tundeid selle inimese suhtes? Või mõne teise suhte puhul polnud sa kindel, kas see oli tõesti armastus või midagi muud?

Paljud inimesed ajavad need asjad armastusega segi.

1. Südamlik suhe

Selle punkti juures on eriti raske vahet teha. Loomulikult tuntakse nende sõprade suhtes, kellega on tekkinud südamlik suhe, omamoodi armastust. Seksuaalset külgetõmmet siin küll pole.

Kui sul on vähe sõpru, siis ei pruugi see ka sugugi halb märk olla. See võib tähendada, et sa oled lihtsalt teistest veidi intelligentsem.

2. Seks

Paljud inimesed kipuvad seksi armastusega ära vahetama. Ja siin pole küsimus, kas naised või mehed. Lõppeks vallandub ju seksides «kaisuhormoonina» tuntud oksütotsiin, mis toodab kiindumustunnet. Armastus ei käi siiski ilmtingimata sellega kaasas.

3. Liblikad kõhus

Nähtus «liblikad kõhus» on kindlaim märk, et ollakse armunud. Seejuures ei ole selle taga mitte armastus, vaid sageli üksnes erutus. Nii võib olla, et inimesel on liblikad kõhus ka kingi ostes, lemmiktoitu süües või siis, kui nähakse üle pika aja sugulast.

4. Ühine rõõm

See, kui koos saab palju nalja, ei tähenda veel, et ollakse samal ajal ka üksteisesse armunud. See tõendab rohkem seda, et ollakse ühel lainepikkusel ja teatakse, kuidas teisega koos meelt lahutada.

5. Emotsionaalsus