Figuurisaladus: sellega alustab Jennifer Aniston oma hommikut

Üks on kindel, näitlejanna peab raudsest treening- ja toitumiskavast kinni. Väikse saladuse avaldab ta ka intervjuus Ameerika Harper's Bazaar'ile, öeldes, et tema hommikueine juurde kuulub alati õunaäädikas.

Lisaks ütleb Jennifer Aniston, et on suur R&R (Rest and Relaxation - puhkus ja lõõgastus)-liikumise pooldaja: «Kui sa näed maailma sisemise rahuga, siis oled sa lihtsalt õnnelikum. Elu on liiga lühike, et nõmedate asjadega tegeleda.»