5 nippi, mis aitavad sul saavutada ideaalsed matid huuled

Kes ei armastaks matte huuli? Need on julged, aga mitte liialt toretsevad. Viimistletud, aga mitte liiga formaalsed. Nendega võid lihtsalt kinno minna, aga ka pidulikule galaõhtule. Ainuke murekoht on see, et matt huulepulk kuivatab huuli tavapärasest rohkem. Kui aga järgid neid viite sammu, siis ei tohiks ka see probleemiks osutuda.