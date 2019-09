Pöörane moelahing saab stardipaugu juba homme

Armastatud Eesti staarid saavad ülesandeks luua proffide käe all päris ise oma moekollektsioon. Teejuhiks moemaailma on kodumaine moebränd Tallinn Dolls, mis saab tänavu kümne aastaseks. Juubeli puhul pakub Tallinn Dolls Eesti staaridele ainukordse võimaluse luua terve kollektsiooni jagu oma tegu ja nägu rõivaid. See saab olema põnev ja väljakutseid pakkuv eksperiment, kuna kõik osalejad teenivad leiba hoopis muuga.

«See on seetõttu eriti huvitav katsetada, mismoodi teised võiksid moodi näha, eriti need kes on selle sektori täitsa välised, et värskema pilguga vaadata seda asja,» kommenteerib Tallinn Dolls juht Mari Martin.

Moeloojaid aitab Tallinn Dollsi juht Mari Martin ja kätt hoiab disainer ning stilist Karolin Kuusik. Moeloojate looming astub üles ka selle sügise suurimal moeüritusel Eesti moemaastikul Tallinn Fashion Week.

«Mina ootan ennekõike ikka võistlust, ma olen harjunud võistlema,» vastab Ott Lepland Anu Saagimi imestusele, miks Ott saates üldse osaleb.

«Olen alati tahtnud ise midagi luua või midagi teha,» kommenteerib Anu Saagim. Bravuuritar Anu Saagimil on aga juba enne esimese ülesande täitmisele asumist põhjust oma mentoritele vastu hakata.

Esimeses saates tuleb osalejatel luua omanäoline T-särk. Esmapilgul lihtne ülesanne ei pruugigi aga nii lihtne olla, et sellest auga välja ujuda. Ja mitte kõik võistlejad ei tõuse seekord kohe pinnale.

«T-särk, maailmas on must miljon T-särki. Mida veel ei ole tehtud?» on Lenna Kuurma ehmatanud esimesest ülesandest.