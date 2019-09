Kas ka sina magad nii? Levinud uinumisasend on tegelikult sulle halb

Hiljuti 4500 austraallase peal korraldatud uuringust selgus, et pooled neist magavad asendites, mis on neile tegelikult kahjulikud. Lisaks tuli välja, et kui mõned asendid mõjutasid keha negatiivselt, siis mõned neist mõjusid ka unekvaliteedile üldiselt.