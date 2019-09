Turisfirmade liidu president Merike Hallik: Thomas Cooki pankroti õppetunnid puhkusereisijale

Thomas Cooki juhtumi näol näeme lähiajal lahti rullumas esmaklassilist näidet miljoneid inimesi mõjutavast reisiettevõtte pankrotist, mis hiljem jõuab oma lahenduskäikudega tõenäoliselt majandusõpikutesse. Maailma turismiettevõtetel on ilmselt palju õppida sellest, kuidas pankrotiga tekkinud olukorrad lahendatakse – kuidas toimetatakse kodumaale tagasi tuhanded välismaal lõksus olevad inimesed, kes ja mil viisil maksab kinni tekkinud kahju ning millised saavad lõpuks olema uued ettevõtete käitumismudelid, et end võimalike sarnaste juhtumite vastu kindlustada.

Teadmata täpselt Thomas Cooki sees toimuvat, võib siiski olemasoleva informatsiooni põhjal järeldada, et pankrot sai teoks suuresti selle tõttu, et ettevõte ei suutnud globaalsete turismiettevõtluse majandusmudelite muutumisega piisavalt kiiresti kaasa minna, et tagada grupi ettevõtete kaudu stabiilne sissetulek. Turism on pika vinnaga majandusharu, mida on üleöö raske uuele kursile suunata ning tõenäoliselt on lõpptulemuse juured kaugemas minevikus kui käesolev aasta. Kindlasti mängisid Thomas Cooki puhul rolli ka aastate jooksul võetud laenukoormus ja geopoliitilised sündmused maailmas.

Eesti turismifirmasid ja Eestist reisijaid Thomas Cooki pankrot otseselt ei mõjuta, kuna ei ettevõte ise ega nende mitmed tütarettevõtted ei ole Eestis aktiivsed lõpptarbijale müüjad. Kindlasti puudutab Thomas Cooki pankrot mõningaid Eesti inimesi, kuna täna võib igaüks interneti kaudu broneerida endale reisiteenuseid ükskõik millisest riigist ning pole välistatud, et rohkem kui 500 000 kahju kannataja seas on Suurbritannias, Soomes või mujal elavaid eestlasi.

Kuidas ennetada muresid?

Thomas Cooki pankroti valguses on paslik jagada mõned sõbralikud nõuanded, kuidas Eestis elav inimene saaks end maailmas toimuvate turbulentside vastu piisavalt hästi kaitsta ning puhkusereisil või enne seda ootamatuid ebameeldivusi vältida. Kuigi absoluutset valemit pole, saab igaüks ise piisavalt palju ära teha.

Esimene nõuanne on osta reis Eesti äriregistris ja majandustegevuse registris (MTR) registreeritud reisiettevõttelt ning kontrollida võimalikest allikatest ettevõtte tausta, maksujõulisust ning kindlasti ka rahalise tagatise suurust. Info vastutava reisikorraldaja ja tagatise kohta on toodud ka pakettreisi teabelehel, mille tarbija saab alati enne pakettreisilepingu sõlmimist.

Kui rääkida Thomas Cooki näitel reisikorraldajatest, kes pakuvad pakettreise, siis tarbijate õiguste kaitse on enamjaolt sätestatud üle-euroopalises pakettreisidirektiivis, mille normid on üle võetud võlaõigusseadusesse, tarbijakaitseseadusesse ja turismiseadusesse. Kui direktiiv kehtib ühtsena kogu Euroopa Liidule, siis reisikorraldajate tagatised ja nendega seotud reeglistikud on riigiti erinevad. Eestis saab MTR-ist järele kontrollida, kas ja millises ulatuses on ettevõttel pakettreiside tagamiseks garantiisid. Garantii näol on tegemist rahaliste vahenditega, mis on maksejõuetuse juhtumite korral Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kasutada reisijate sihtkohtadest koju tagasi toomiseks ja reisijate poolt pakettreiside eest tasutud ettemaksete tagastamiseks.

Aga vahendajad?