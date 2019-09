Üha enam inimesi elab kaugsuhtes

Internet teeb asja võimalikuks ja kaugsuhted on eesliinil. Saksa vahendusportaali ElitePartner 4000 osalejaga värskest küsitlusest selgub, et üha enam noori on sellises suhtes, kus partnerid ei ela koos. Oletatavasti ei pea need, kes on nagunii kasvanud digitaalses maailmas üles, ruumilist kaugust nii suureks probleemiks kui vanemad, kirjutab Fit For Fun.