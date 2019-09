«Naistejutud». Merle Liivak avaldab kaks suurt saladust: kuidas võita päevas aega juurde ning mida mehed ja isad tegelikult tahavad

Iga lapsevanem teab, kui suurt rolli mängivad tänapäeva laste elus ekraanid. Kuid paljud meist teavad ka, kui kergelt see asi käest võib minna ning ühel hetkel võib murelik ema avastada, et lapse kätte on nutitelefon suisa kleebitud. Mida teha? Millal üldse teha? Kui palju aitab hoopis lapse soovidele vastu tulek?