Näitus, mis eemaldub tavapärasest moemaailmast ja selle hooajalistest trendidest

Näituse fookuses on kümne kunstniku looming, mis on tõukunud kohalikest traditsioonidest ja inspireeritud Põhjamaade ainulaadsest maastikust ja karmidest ilmaoludest. «Ilmapäevikud» on valminud koostöös kunstnike- ja kuraatorite duo Sarah Cooperi (1974, USA) ja Nina Gorferiga (1979, Austria), kes reisisid kahe aasta jooksul Islandil, Gröönimaal ja Fääri saartel. Nende eesmärk oli uurida saarekeskkonna, kultuurilise identiteedi ja traditsioonide mõju kohalike kunstnike ja disainerite loomingule. Erinevalt antropoloogide teaduslikust lähenemisviisist kohalike kogukondade uurimisele jäädvustavad Cooper ja Gorfer oma tähelepanekud kaameraobjektiivi abil poeetilisteks lugudeks. Nende kogemused muutuvad lavastatud portreedeks, mis on tulvil sümboleid, värvikihte ja tekstuure. Iga portree lavastati koostöös kohalike moekunstnikega, kelle teoseid saab näha näitusel kõrvuti lavastatud fotodega.